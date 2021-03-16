Kocaeli'de marketten kaşar peynir aldı içinden çıkanı görünce şok oldu
KOCAELİ'de marketten kaşar peynir alan Ayşe Emer, peynirinin içerisinden lastik eldiven çıktığını iddia etti.Abone ol
Serdar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Emer, geçen hafta cumartesi günü marketten kaşar peyniri satın aldı. Eve geldiğinde peyniri kesen Ayşe Emer, içerisinden çıkan lastik eldiveni görünce şoke oldu. Ürünün fotoğraflarını çekerek üretici firmanın şikayet hattına yazan Ayşe Emer'e, hatanın telafisi için gıda kolisi gönderilmesi teklif edildi. Firmanın teklifini kabul etmeyen Ayşe Emer, Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulundu.
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