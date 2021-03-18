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Hatay'da bedavaya topluyor paraya para demiyor ABD'den sipariş yağıyor

Anadolu Ajansı
Hatay'da bedavaya topluyor paraya para demiyor ABD'den sipariş yağıyor

HATAY ilinde yaşayan 45 yaşındaki Müslüm Avar doğadan bedavaya topladığı ürünü işleyerek paraya para demiyor.

Hatay'da bedavaya topluyor paraya para demiyor ABD'den sipariş yağıyor

HATAY Altınözü ilçesinde yaşayan  45 yaşındaki girişimci Müslüm Avar, doğada serbest yetişen meyan köklerini değerlendirdi. Avar, kurduğu fabrikada işleyip çay ve çubuk haline getirerek iç ve dış piyasaya pazarlıyor. 

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Hatay'da bedavaya topluyor paraya para demiyor ABD'den sipariş yağıyor

Hatay'ın çeşitli bölgelerinden meyan kökü toplatan veya bitkileri hazır alan Avar, teknolojik imkanlarla ürünleri işleyerek çay ve kuru tüketim için çubuk haline getiriyor. 

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Hatay'da bedavaya topluyor paraya para demiyor ABD'den sipariş yağıyor

Yurt içi pazarlara 20 yıldan beri meyan çayı ve çubuğu satan 45 yaşındaki Avar, 10 yıldır ürünlerini Ürdün, Mısır, Dubai, ABD ve Çin'e de pazarlıyor.

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Hatay'da bedavaya topluyor paraya para demiyor ABD'den sipariş yağıyor

Yurt içi ve dışı satışlardan yıllık ortalama 1 milyon lira kazanan Avar, meyan kökü çayı ve çubuğunu yurt dışına daha fazla gönderebilmek için çalışıyor. 

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