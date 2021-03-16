Erdoğan'dan Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda son dakika mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Yakın gelecekte akıllı otonom araç teknolojilerini hayatımızda yaygın şekilde kullanmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. "Ford Otosan satın alma sözleşmesine şahit olacağız." diyen Erdoğan, "İhracatın yüzde 25'ini gerçekleştirerek 12500 kişiye istihdam sağlıyor. Ülkemizin kalkınmasında kritik rol oynuyor." diye konuştu.

Koç Holding Başkan vekili Ali Koç ise "Bu yatırım neticesinde üreteceğimiz ilk aracı inşallah her şey yolunda giderse Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında banttan indireceğiz." bilgisini verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ford Otosan'ın yatırımı

Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır. Yatırımın, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum. Ford Otosan Sahip olduğu ihracat kapasitesiyle bu yatırım, cari dengemize çok ciddi katkı sağlayacaktır.

Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıtın ihracını yaptık.

Kovid-19 salgını

Otomotiv sektörümüz bu süreçte 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü.

Otonom araç teknolojileri

Yakın gelecekte akıllı otonom araç teknolojilerini hayatımızda yaygın şekilde kullanmaya başlayacağız. Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz. Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız. Bir taraftan bu yatırımları teşvik ederken diğer taraftan yerli markamızı geliştirerek ülkemizde rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz.