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Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Erhan Önal vefat etti

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal 63 yaşında hayatını kaybetti.

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Galatasaray'ın eski futbolcularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal 63 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Erhan Önal'ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımız ve Galatasaray’ın efsane isimlerinden Erhan Önal’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
12 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Erhan Önal, Almanya’da futbola başlarken Münih Türkgücü, Bayern Münih, Standart Liege, Fenerbahçe ve uzun yıllar Galatasaray kulüplerinde oynadı. Önal, menajer ve yorumcu olarak da futbola katkı sağladı. Merhum Erhan Önal'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, Galatasaray Kulübü ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Galatasaray'dan taziye mesajı
Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda da "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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