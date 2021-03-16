'Sosyal deney yapıyorum' dedi! Eskişehir'de sokakta kadınlara cinsel içerikli sordu sonu kötü bitti
ESKİŞEHİR'de 25 yaşındaki M.S.G. isimli kişi ‘sosyal deney yapıyorum’ diyerek, kadınlara cinsel içerikli sorular sordu. Kaydettiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınlayan M.S.G. gözaltına alındı.Abone ol
Eskişehir’de yaşayan M.S.G., ‘sosyal deney yapıyorum’ diyerek, sokaklarda kadınlara cinsel içerikli sorular sordu. Çektiği videoları ise sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.G.’yi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından da evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.S.G., serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
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