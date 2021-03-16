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Arnavutköy'de ceza yiyince 'Ben böyle devletin' demişti! İstanbul Valiliği'nden o video için açıklama

ARNAVUTKÖY'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiye geçtiğimiz günlerde cezai işlem uygulandı. O kişinin, tutanağı imzaladıktan sonra 'ben böyle devletin' diyerek başladığı cümle sinirleri gerdi. İstanbul Valiliği o videoya ilişkin açıklama yaptı söz konusu olayın incelendiğini bildirdi.

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 İstanbul Valiliği, sosyal medyada yer alan bir videoda doğum yapan eşi için para çekmeye giden vatandaşa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle para cezası verilmesine ilişkin olayın tüm yönleriyle incelendiğini bildirdi.

  Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan yurttaş, polisten 3 bin 469 lira cezayı yiyince ağzını bozdu: Ben iki ay buna mı çalışayım? Böyle devletin de..." ibareli video üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğunun doğduğu belirtildi.

"Söz konusu olay tüm yönleriyle incelenmekte olup..."

Bahse konu videodaki olayın, Arnavutköy'de 14 Mart'ta yapılan uygulama sırasında yaşandığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgın tedbirleriyle ilgili dinamik denetim ilkeleri doğrultusunda; rehberlik ve yönlendirmenin esas olduğu ancak buna ısrarla uymayanlar hakkında işlem yapılacağı hususu daha önce talimatlarla bildirilmiştir. Söz konusu olay tüm yönleriyle incelenmekte olup başta görevli personelimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımız dinamik denetim ilkelerine hassasiyetle uyulması noktasında tekrar uyarılmıştır."

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