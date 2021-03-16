Muslera imzayı attı Mustafa Cengiz'den flaş Belhanda sözleri

Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mustafa Cengiz, "Belhanda kararını yönetim aldı. Hocamızın her şeyden haberi var. Fatih Terim ile asla bir sorunumuz yok." dedi.

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Galatasaray Kulübü, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Muslera, öyle bir isim ki... Yerli, yabancı herkesin ittifakla sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Bu tip sevgiyi lafla alamazsınız. Diğer futbolcular sakın alınmasın hepsi değerli. Bize olumsuz bakan rakiplerimiz bile Muslera'ya saygı ve sevgi gösteriyor. Ayağı kırıldığında yokluğunu şiddetle aradığımız bir isim. Sakın 2. ve 3. kalecilerimiz alınmasın çünkü o Muslera." dedi.

Muslera ne kadar kazanacak?

"Muslera, 3 milyon 750 bin euro'dan 2.5 milyon euro'ya indi." diyen Cengiz, "Müthiş bir indirim. Gerçek kaptanlık, üç kuruşun peşine düşmedi. Kendisine çok iyi teklifler olmasına rağmen bunları yaptı." şeklinde konuştu.

Belhanda açıklaması

Sözleşmesi feshedilen Belhanda hakkında da konuşan başkan Mustafa Cengiz, "Belhanda yönetimin aldığı karar. Rakipler bizi zayıflatmak için bir sorun var havası yaratmaya çalışıyorlar. Hocamız onay mercii değil, onay merciimiz genel kuruldur. Hocamızla asla ve asla aramızda hiçbir sorun yok. Hocamız bu tuzağa düşmedi, teşekkür ediyorum. Hocamızın her şeyden haberi var. Fatih Terim ile asla bir sorunumuz yok. Değer verdiğimiz Galatasaraylı yorumcular hocayı da zora sokmak istiyorlar. 'Sen neden devreye girmedin?' diyorlar. Lütfen böyle şeyler yapmayın." ifadelerini kullandı.

"Muslera, benim sağ kolum diyebiliriz''

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Muslera, benim sağ kolum diyebiliriz çünkü bu pandemi döneminde, Selçuk İnan ile beraber bütün futbolcularla konuşmalarını, futbolculardan indirim almalarını rica ettim. Muslera 'Başta ben kendim indirim yapayım, öyle konuşayım' dedi." şeklinde konuştu.

''Galatasaraylıların gönlünde taht kurdu''

"Geçen sene Rizespor maçında Muslera'nın ayağı kırılmıştı." diyen Albayrak, "Bu hafta oynayacağımız Rizespor maçı öncesi bu sözleşme törenini yapmayı uygun gördüm. Bu dönemde Muslera'ya Amerika'dan çok ciddi bir teklif geldi ama Muslera 'Ben Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Bu hareketiyle beraber, kendisi tekrar Galatasaraylıların gönlünde taht kurdu." dedi.

Abdurrahim Albayrak

Abdurrahim Albayrak, "Marcao ve Luyindama'ın sözleşmelerini uzatmada son aşamalara ulaştık. Önümüzde ki haftalarda açıklayacağız. Allah'ın izniyle Mostafa Mohamed Galatasaraylıdır. O konuda hiçbir sorun yok. Satın alma opsiyonu bizim elimizde." dedi.

Yusuf Günay

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Fernando Muslera sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek gösterilecek bir isim. Galatasaray'ın efsanesi olmuştur ve umarım uzun yıllar daha devam eder." dedi.

"Bugünkü kontratımla 3 yıl daha kalacağım"

Fernando Muslera ise Eski kaptanımız Erhan Önal'ı kaybettik. Tüm Galatasaray camiasına buradan başsağlığı diliyorum. Çok üzüldük. Bu sezon 10. yılım, bugünkü kontratımla 3 yıl daha kalacağım. Zamanında ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha iyi anlayabiliyorum. Birçok yönetim, takım arkadaşı ve hoca ile çalıştım, hepsinin bana kattığı çok şey oldu." diye konuştu.

''Galatasaray benim yuvam''

"Sadece sporculuk değil kariyer, insanlık ve sporculuk anlamında da burada büyüdüm, birçok başarıya imza attım." diyen başarılı kaleci, "Geldiğim ilk günden bu yana o tutkulu yaklaşım beni çok etkiledi. Çocuklarım burada doğdu, onlar da Türk sayılırlar. "Zamanında ne kadar doğru bir karar verdiğimi şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Birçok takım arkadaşı ve yönetimle çalıştım. Hepsinden çok şey öğrendim. Ülkemden 15 bin km uzaktayım ama Türkiye'de ailem ile birlikte ikinci evimde yaşıyormuş gibi hissediyorum. Galatasaray benim yuvam. Burası benim ailem. Ben burada büyüdüm." dedi.

"Kaç tane kupa varsa hepsine talibim"

Başarılı file bekçisi, "İlk imzamı attığımda kulübüme maksimumumu vermek için buradayım demiştim, hala aynısını yapıyorum. Tabii ki başarılar bireysel başarılar değil, 3 sene daha var önümüzde kaç tane kupa varsa hepsine talibim, hepsini kazanmak istiyorum." şeklinde konuştu.

''Geleceği düşünmeyi şu an düşünmek istemiyorum''

Fernando Muslera, "Buffon çok güzel bir örnek. 3 sene daha sözleşmem var. 3 sene sonra futbolu bırakmayı düşünmüyorum. Geleceği düşünmeyi şu an düşünmek istemiyorum. Galatasaray'da 3 sene boyunca maksimum seviyede başarıları kazanmak istiyorum. İleride belki sportif direktör, belki yardımcı antrenör, belki de kaleci antrenörü olurum. Belki ülkeme gider hayatımı plajda geçirim. Belki yerime başka bir Uruguaylı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Efsaneler arasında Rüştü var

"Türk kalecilik tarihinin efsanelerinden Rüştü Reçber var." diyen Muslera, "Beğendiğim kaleciler arasında Mert, Uğurcan, Ersin, Altay var. Göztepe'nin kalecisi İrfan var. Türk kaleciler yıllar geçtikçe daha iyi gelişim gösteriyor." şeklinde konuştu.