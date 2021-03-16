Muhittin Böcek CHP'den istifa edip Muharrem İnce'ye katılacak iddiası! Böcek ne dedi?

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi saflarına mı katılacağı iddia edildi. Kulisleri hareketlendiren bu iddia üzerine Böcek'ten açıklama geldi.

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Siyaset kulislerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacağı iddiaları yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Böcek'in koronavirüs yoğun bakımdan çıkar çıkmaz CHP Genel Merkezi ile karşı karşıya gelen Böcek, açıktan genel merkezi eleştirmiş ve bazı grupların gelecek hesabı yaptığını söylemişti.

Yoğun bakımda yatarken parti içindeki bazı kişi ve gruplarca sırtından bıçaklandığını söyleyen Böcek'in, CHP Genel Merkezi ile arasının açık olduğu iddia ediliyordu. Bu iddialar gündemdeyken Böcek'in CHP'den istifa ederek Muharrem İnce’nin partisine katılacağı yönünde iddialar gündeme geldi.

Muhittin Böcek: Muharrem İnce ile görüştüm

İstifa edeceği iddialarıyla ilgili konuşan Muhittin Böcek, Muharrem İnce ile uzun zamandır tanıştığını söyledi. İnce’nin hastalığı zamanında oğlunu aradığını anlatan Muhittin Böcek, kendisinin de iyileşir iyileşmez de Muharrem İnce ile bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Muharrem İnce ile aram iyi ama partisine katılmam

‘’Parti değiştirme niyetim yok bugüne kadar da parti değiştirmeye niyetim olmadı’’ açıklamasında bulunan Böcek, Muharrem İnce ile iyi ilişkileri olduğunu ancak partisine katılmak istemediğini kaydetti. ‘’Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım ben partimde çalışmalarımı sürdüreceğim Antalya’da hizmetimi sürdüreceğim’’ açıklamasında bulundu.