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Müzik markete 2 haftada 2 kez silahlı saldırı

Demirören Haber Ajansı

ÇORUM'un Sungurlu ilçesindeki müzik markete 2 hafta içerisinde iki kez pompalı tüfek ve tabancayla ateş açıldı. Saldırı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, gece saatlerinde Sungurlu ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Bir otomobil ile müzik market önüne gelen kişiler, pompalı tüfek ve tabanca ile peş peşe iş yerine ateş açtıktan sonra kaçtı. Müzik markette hasar oluşurken, iş yeri sahibi S.Ç.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Müzik marketin sahibi S.Ç. "Benim iş yerim iki hafta gibi bir sürede ikinci kez kurşunlandı. Biz ekmeğimizi kolay yoldan kazanmıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Birileri gelecek ve peş peşe benim iş yerime ateş edip gidecek. Ben bu kişilerin güvenlik güçleri tarafından yakalanmasını ve gerekli cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

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