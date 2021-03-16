Ali Koç açıkladı: Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımını yapacağız

Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ali Koç, 2 milyar avroluk yatırım ile Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımını yapacaklarını belirtti.

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Koç Holding Başkan vekili Ali Koç, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'da yaptığı konuşmada "Bu yatırım neticesinde üreteceğimiz ilk aracı inşallah her şey yolunda giderse Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında banttan indireceğiz." bilgisini verdi.

Ali Koç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımı"

2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz. Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı.

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında banttan indireceğiz"

10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Bu yatırım neticesinde üreteceğimiz ilk aracı inşallah her şey yolunda giderse Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında banttan indireceğiz.