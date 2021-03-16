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Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Y.Y. icra memurlarıyla birlikte hacze gelen Avukat Ersin Arslan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Ekipler ev sahibini gözaltına aldı.

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Kocaeli'de Avukat Ersin Arslan ve icra memurları, haciz işlemleri için bir eve gitti. Memurlara haczi yaptırmak istemeyen ev sahibi Y.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Avukat Ersin Arslan'a ateş etti. Arslan kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Karın bölgesinden yaralandığı belirlenen Ersin Arslan, ambulans ile bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Avukat Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, ev sahibi Y.Y.'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı.

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