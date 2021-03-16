İstanbul'da iğrenç olay! Metrobüste uyuyakaldı kabusu yaşadı: Kalçalarını elleyerek...

İSTANBUL'da 34 yaşındaki Ümran K., metrobüste uyuya kalıp yanlış durakta indiği fark edince yardım istediği güvenlik görevlisi sapık çıktı.

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İstanbul Büyükçekmece’deki metrobüs hattının son durağında yaşanan olayda 34 yaşındaki Ümran K. metrobüste uyuya kaldığı için son durağa kadar geldi. Metrobüsten indiğinde nerede olduğunu anlayamayan Ümran K. çevredekilerin yardımıyla duraktaki güvenlik görevlisine yönlendirildi.



Güvenlik görevlisi Fahrettin K., “Ben size yardımcı olayım” diyerek Ümran K.’yı asansöre doğru yönlendirdi. Asansörde yalnız kaldıkları sırada ise Ümran K.’ye, “Siz de baya iyiymişsiniz” diyen Fahrettin K., sonrasında ise Ümran K.’nin kalçalarını elleyerek sıktı. Yaşadığı olay karşısında şoka giren Ümran K., “Siz ne yapıyorsunuz” diye bağırınca Fahrettin K. asansörden inerek uzaklaştı.



Soruşturma başlatıldı

Milliyet'in haberine göre hemen polis ekiplerine haber veren Ümran K. yaşadığı tacizi anlatarak şikayetçi oldu. İfadesi alınan Fahrettin K. ise kendisine iftira atıldığını söyleyerek, suçlamaları reddetti. Şikayetin ardından soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Fahrettin K. hakkında “cinsel taciz” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçlarından dava açtı. Hazırlanan iddianamede Ümran K.’nın hemen polise haber verdiği ve şüpheli ile aralarında iftira atmasını gerektirecek bir husumet olmadığı belirtildi.