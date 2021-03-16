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HABER /  POLİTİKA

Adalet Bakanı Abdullah Gül avukata saldırıyı kınadı

Demirören Haber Ajansı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde avukat Ersin Arslan'ın, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili, "Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum" dedi.

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Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avukat Ersin Arslan'ın, haciz işlemi esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Ersin Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm avukat meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim" dedi

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