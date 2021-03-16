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ABD'de 23 yıl sonra gizem çözüldü! Çöpe atmıştı her şeyi itiraf etti

Demirören Haber Ajansı

ABD'de 1997'de bebeğini çöp kutusuna atan Christine Marie Warren'ı DNA'sı yıllar sonra ele verdi. Warren, mahkeme tarafından tutuklandı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'a bağlı Seattle kentinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Kentte, 23 yıl önce çöp kutusunda ölü bulunan bebeğe ait gizem çözüldü. 20 Kasım 1997'de çöp kutusunda bulunan ve adli tıp uzmanları tarafından bebeğin iki gün önce doğduğunu belirtip ölümünün bir cinayet olduğuna karar verdi.

Olaya ilişkin sır perdesi ise 23 yıl sonra aralandı. 2018 yılında soruşturma açılan ancak, yeterli bulguya rastlanmayan cinayetle ilgili polis, olay yerinde bulunan DNA'nın, kamuya ait bir soyağacı web sitesinde bilgileri yer alan Christine Marie Warren'la eşleştiğini tespit etti.


Cinayeti itiraf etti
Gözaltına alınan Warren,1997 yılında bir mağazanın banyosunda doğurduğu bebeği çöpe attığını itiraf etti. Warren,12 Mart'ta tutuklanırken mahkeme, kefalet bedeli yaklaşık 75 bin TL olarak kararlaştırıldı. Kent halkı, 1997 yılında bebeğin cenazesi için bağış toplayarak Kuzey Seattle’daki Calvary Mezarlığı'nda mezar taşına "Erkek Bebek Doe: 18 Kasım 1997. Önemsiyoruz" yazılı mezar yaptırdı.  


Özel yasa çıkarıldı
Bebeğin bulunmasından yaklaşık beş yıl sonra başkent Washington'da annelerin yeni doğan bebeklerini hastanelerde, itfaiye ve kırsal sağlık kliniklerinde hiç soru sormadan bırakmasına izin veren özel “Güvenli Cennet Yasası” çıkarıldı.

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