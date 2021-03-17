Trabzon'da gören 'nasıl yaptın' diye soruyor! Hayalini 50 bin liraya yaptı
TRABZON'da Murat Karanlık isimli bir genç 37 yıllık aracında hayallerini gerçekleştirmek için yaptığı modifiye görenleri hayrete düşürdü.
Trabzon'da oto alım satımı işiyle uğraşan Murat Karanlık, 1987 model 'Lada Vazz' marka otomobili modifiye etmeye karar verdi. Karanlık, kompresör yardımıyla süspansiyonlara gönderilen hava ile yaptığı sistemle otomobilin zıplayarak gitmesini sağladı.
Karanlık, yaklaşık 50 bin liraya mal olan aracına gözü gibi bakıyor. Karayolunda giderken zıpladığı izlenimi veren otomobili görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Murat Karanlık, “Arabamız Lada Vazz, Rus üretimi 87 model bir araba. Ben eski arabalar üzerinde uğraşıyorum. Arabaları alıp toparlayıp satıyorum. Bu tarz bir proje aklımızda hep vardı." dedi.
50 bin lira harcadığını belirten Karanlık "Hayalini kurduğum şeyi neden gerçeğe dönüştürmeyeyim dedim ve işe koyuldum. Bu arabayı yaptım. Araba yaklaşık olarak 50 bin liraya bana mal oldu” diye konuştu.