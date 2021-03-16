BIST 1.570
DOLAR 7,50
EURO 8,94
ALTIN 418,26
HABER /  GALATASARAY

3 yıllık imza atan Muslera ne kadar kazanacak?

Galatasaray, Fernando Muslera'nın yıllık 2.5 milyon Euro maaş alacağını açıkladı.

Abone ol

Galatasaray Kulübü, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan kaptan Fernando Muslera'ya sezon başına 2 milyon 500 bin Euro ücret ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten, 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisiyle imzalanan sözleşmeye ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023  ve 2023-2024 sezonları için uzatılmıştır.

Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Savunma sanayisinde ihracat yüzde 30 arttı ithalat yüzde 60 geriledi
İstanbul'da iğrenç olay! Metrobüste uyuyakaldı kabusu yaşadı: Kalçalarını elleyerek...
Adalet Bakanı Abdullah Gül avukata saldırıyı kınadı
Karar TBMM’de okunduğunda HDP'li Gergerlioğlu cezaevine girecek
İstanbul'daki 200 bin adli emanet içindeydi! İmza ve fors bulunuyor bakın kime ait çıktı
Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor
Muhittin Böcek CHP'den istifa edip Muharrem İnce'ye katılacak iddiası! Böcek ne dedi?
Ömer Çelikten Kılıçdaroğlu'na tepki: Çatlak kendi ittifakındadır
Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü
Afyonkarahisar Şuhut'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi
Yorumlar