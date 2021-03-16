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Peçeli dansı yüzünden işinden olmuştu! Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Peçeli dans videosuyla Habertürk'teki işinden olan spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

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Habertürk TV'de spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosu sonrası ayrılmak zorunda kalmıştı. Sarıoğlu yaşananlar sonrası "Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim. Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. ‘Daha dikkatli olmalısınız’ denildi. Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi, söyledim. Karşılıklı anlaşarak, istifamı verdim." açıklamasını yapmıştı.

Habertürk TV ile yollarını ayıran spiker Hande Sarıoğlu, dijital medya ve bilişim-yazılım alanında hizmet veren Turco Medya ile el sıkıştı. Hande Sarıoğlu'nun bundan böyle Bahis Tv ve Bahis Gazetesi uygulamasında futbolseverler için bahis tahminlerini aktaracak. Sarıoğlu, ilk programı Deşifre ile Youtube kanalı olan Bahis Tv’de Perşembe akşamı 21.00’da seyircisi ile buluşacak. Hande Sarıoğlu, Bahis Gazetesi uygulamasında ise her gün, günün maç tahminlerini kullanıcılar ile paylaşacak. 

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