Çin, Türklere vize için 'Çin aşısı' şartı koydu! Çin aşısı olmayana vize yok

TÜRKİYE'ye 50 milyon doz aşı sözü veren fakat şu ana kadar bu miktarın yaklaşık 15 milyonunu gönderen Çin, Türk vatandaşlarına vize için Çinli menşeli CoronaVac aşısı olma şartı getirdi.

Abone ol

Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede katı önlemler uygulayan ve Türkiye'ye 50 milyon doz aşı sözü veren Çin, yurt dışından gelen bazı ziyaretçilere kapılarını açmaya başladı. Çin'in vize için, Çinli firma Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısını yaptırmış olma şartı ise şaşkınlık yarattı.

'Aşı yaptıranlar vize başvurusu yapabilir'

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği resmi internet sitesinde yayınladığı bildiride, "15 Mart 2021 tarihinden itibaren, Çin'de üretilen Covid-19 aşılarıyla aşılanmış ve Türkiye Sağlık Bakanlığından aşı sertifikası almış kişilerin vize başvurusunda bulunabileceğini" ifade etti.

Acil insani ihtiyaçlar için...

Euronews'de yer alan habere göre; başvuruda bulunmak için bazı şartlar aranıyor. İş veya ticaret için Çin'e gidecek olanlar veya ailevi sebeplere dayalı "acil insani ihtiyaçlar" için vize başvurusunda bulunabilinecek.

Her halükarda vize başvurusunda bulunanların Çin üretimi aşılarını yaptırmış olması gerekecek. Çin, aralarında ABD, İtalya ve Hindistan gibi ülkelerin bulunduğu elçilik temsilcilerinde de aynı bildiriyi paylaştı. Fakat birçok ülkede Çin aşıları sağlık kurumları tarafından henüz onaylanmadı.