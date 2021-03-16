Hayatları kabusa döndü eline geçen her şeyi yiyor! Annesi artık kontrol edemiyor

İNGİLTERE'de 10 yaşındaki Jai Butler adındaki evde bulunan her şeyi yiyor. Küçük kızın annesi Naomi ise hayatlarını kabusa çeviren bu hastalıktan, kızının kurtulması için yardım istiyor.

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İngiltere'de yaşayan 10 yaşındaki Jai Butler, insanların yiyecek olmayan ve besleyici olmayan öğeleri yediği, kompulsif bir yeme bozukluğu olan pika sendromu yüzünden hayatı kabusa döndü. 2-3 yaşlarında kağıt mendil yiyen Jai'nin bu durumu önceleri annesini pek endişelendirmedi ancak yedi yaşına geldiğinde kendi giysilerini, yapay bitkileri, elastik bantları yemeye devam etmesi durumun düşündüğünden daha ciddi olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.



Anne Naomi kızının durumu hakkında ''Kendini zehirlediği için bir gün mide ağrısıyla hastaneye kaldırdık. Tüm süveterlerini yüzde 100 pamukla değiştirdim en azından altı ay içinde biyolojik olarak parçalanacaklarını biliyorum. İçinde kimyasal olmasını istemiyorum, bu gerçekten korkutucu. Artık eline ne geçerse yemek istiyor, onu durduramıyorum. Sürekli kıyafetleri kontrol ediyorum, içinde ısırık izleri olan tuvalet kağıdı tüpleri buluyorum ve yatak odalarını değiştirdiğimizde, yatağın yan tarafına itilmiş yaklaşık 40 tane çiğnenmiş tuvalet kağıdı buldum. Ona tuvalet kağıdının hijyenik olmadığını söylüyorum ve kağıdın bu kadar hijyenik olmadığı gerçeği hakkında ne hissettiğini soruyorum. Kendini berbat hissettirdiğini ama bir şey yapamayacağını söylüyor. Kızımı artık kontrol edemiyorum.'' dedi. Naomi, kızına nasıl yardım edebileceği konusunda yardım istiyor.







Pika sendromu nedir?

Bir aydan uzun süren, besin olarak kabul edilmeyen maddelerin ( toprak, kağıt, saç, boya, kül, kil vb.) devamlı ve ısrarlı bir şekilde yenilmesi alışkanlığıdır. Halk arasında daha çok toprak yeme alışkanlığı olarak bilinen ve en sık çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Pika sendromu çocukların hareketlerinden kolayca tespit edilebilecek bir tablodur. Ancak tanı konulabilmesi için çocuğun en az 2 yaşında olması gerekmektedir.