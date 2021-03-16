Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor

Türkiye ile Azerbaycan vatandaşları, 1 Nisan itibarıyla karşılıklı olarak yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek.

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Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, "İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" bilgisine yer verildi.

Bakan Çavuşoğlu duyurmuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık 2020'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.