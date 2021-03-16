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TFF'de Ahmet Çakar'ın iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski hakem Ahmet Çakar'ın faal bir hakemle görüşme yaptığı iddiasıyla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın iddialarıyla ilgili tahkikat yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. 

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır. Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar'ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştur" ifadeleri yer aldı. 

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