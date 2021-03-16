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Bakan Koca vaka sayısı artan ve azalan illeri paylaştı

Demirören Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada 100 bin nüfusta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka görünme oranı en çok artan ve en çok azalan illeri paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan illerin Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova; en çok azalan illerin ise Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere de yer verdi.

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