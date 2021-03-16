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'Teröristbaşı Abdullah Öcalan öldü' haberi sonrası başsavcılıktan açıklama

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü haberleri üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir" denildi.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan’ın bazı sosyal medya hesaplarında öldüğü yönünde asılsız iddiaların yer aldığı anlaşılmış olup, Hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir.

Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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