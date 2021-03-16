Yumurta diyeti ile 10 günde 8 kilo verin Şeyda Coşkun yumurta diyeti menüsü

Yumurta diyeti ve ananasla hızlıca 10 günde 8 kilo verebilirsiniz. Ünlülerin diyetisyeni Şeyda Coşkun'un örnek yumurta diyeti programını sizler için hazırladık.

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Gülben Ergen, Hacı Sabancı, Derya Baykal, Büşra Pekin, Sibel Can gibi ünlü isimlerinde zayıflamasını sağlayan Şeyda Coşkun diyetleri ile 10 günde 8 kilo yada 3 günde 3 kilo vermeniz mümkün. Şeyda Coşkun diyetlerinin en popülerleri arasında yer alan Ananas ve Yumurta diyeti hızlı kilo vermek isteyenler için ideal. Şeyda Coşkun diyeti yapmak isteyenler için 10 günlük örnek yumurta - ananas diyeti şöyle:

Birinci Gün: Sabah, üç yemek kaşığı kinoayı dilimlenmiş yedi adet çilek ile karıştırıp üzerine tarçın dökerek yiyin. Kinoa bulamıyorsanız yerine karabuğday veya yulaf da kullanabilirsiniz. Gün içindeki diğer öğünlerde de bu menüyü tekrar edin ve ara öğünlerde ödem attırıcı çaylar için. Şeyda Coşkun tarafından verilen tarçın, zencefil, karanfil, limon maydanoz, kiraz sapı ve yeşil elma karışımından oluşan ödem çayını deneyebileceğiniz gibi yeşil çay veya rezene de içebilirsiniz.

İkinci Gün: Sabah 1 adet katı yumurta yanında 1 adet greyfurt tüketin ve öğle, akşam öğünlerinde de bu listeyi tekrarlayın. Ara öğün olarak A grubu kan sahipleri yer fıstığı, B grubu kan sahipleri ve 0 grubu kan sahipleri ceviz; AB kan grubu sahipleri ise bu iki yemişten herhangi birini tüketmeli.

Üçüncü Gün: Sabah 4 adet mantarı yağsız şekilde tavada biberiye ile tatlandırarak ızgara edin. Mantar sevmiyorsanız yerine lor peyniri de tercih edebilirsiniz. Öğle ve akşam öğünlerinde 120 gr somon balığını yine tava ızgara olarak tüketin. Ara öğünlerde yeşil çay, şekersiz Türk kahvesi içebilirsiniz.

Dördüncü Gün: Sabah 1 yeşil elma, saplarıyla bir demet maydanoz, limon, 1 parça taze zencefil ve 1 adet salatalığı katı meyve sıkacağında sıkıp için. Öğlen, 1 adet havuç, 1 adet greyfurt, taze zencefil ve bir adet salatalık için aynı işlemi uygulayın. Akşam öğününde yine sıkılmış olarak; 2 dilim ananas, 2 avuç lahana, 1 bağ kereviz sapı ve bir parça zencefil tüketin.

Beşinci Gün: Sabah bir domates ve bir adet avokado yiyin. Öğlen roka tere ve kuzukulağından yapacağınız salataya mercimek, nohut veya fasulye ekleyerek tüketin. Salataya kesinlikle yağ eklemeyin. Akşam 100 gr tavada yağsız pişirilmiş tavuk göğsünün yanına yarım göbek, dereotu ve maydanoz üzerine 3 kaşık çırpılmış naneli yoğurttan oluşan bir salata yapın.

Altıncı Gün: Sabah kendi hazırlayacağınız tam buğday unu ve su ile yapılmış hamurdan lorlu ve maydanozlu bir gözleme yapabilirsiniz. Eğer buna vaktiniz yoksa 2 dilim tam buğday ekmeği, lor peyniri ve limonlu maydanoz ile kahvaltınızı edebilirsiniz. Öğlen soğan ve domates ile birlikte yağsız kavurulmuş semizotuna 4 yemek kaşığı yoğurt ekleyip yiyin. Akşam yağsız kuzu şiş tüketin. Ara öğünlerde ödem attırıcı çaylar içmeyi ihmal etmeyin.

Yedinci Gün: Sabah biberli ve domatesli tavada yumurtayı yağsız ve ekmeksiz tüketin. Öğlen yarım patlıcan, bir adet kırmızı biber, kabak ve bulabiliyorsanız kuşkonmazı ızgara yaparak yiyin. Akşam 200 gram buharda ya da fırında pişmiş herhangi bir balığı yiyebilirsiniz.

Sekizinci Gün: Sabahtan itibaren bütün öğünlerde bir kase karabuğday çorbası için. Ara öğün olarak sabah ile öğle arasında bir yarım havuç, öğle ile akşam arasında ise bir adet salatalık yiyebilirsiniz.

Dokuzuncu Gün: Sabah öğle ve akşam öğünlerde 2 dilim ananas, 10 çift kiraz veya 4 adet malta eriği tüketin. Ara öğün olarak 50 gram yağsız sotelenmiş mantar tercih edin.

Onuncu Gün: Sabah 3 adet yumurta beyazını iyice çırpın tavada pişirin ve üzerine bir yemek kaşığı lor peyniri ekleyin. Öğlen ve akşam 120 gram yağsız tavada pişirilmiş bonfile tüketin. Diyet boyunca bolca su için ve ödem attırıcı çaylara devam edin.

Ananas yumurta diyeti

Şeyda Coşkun diyeti denilince en çok akla gelen diyet listelerinin başında Ananas Diyeti geliyor. Şeyda Coşkun'un katıldığı televizyon programlarında ve yazdığı köşe yazılarında sık sık anlattığı Ananas Diyeti hem hızlı kilo verdiriyor hem de yağ yakımını hızlandırıyor. İşte 2 günde 3 kilo verdirdiği konuşulan Şeyda Coşkun'un Ananas Diyeti listesinin detayları...

Şeyda Coşkun'un ananas diyetini en az 2 en fazla 7 gün uygulayabilirsiniz. Güçlü bir yağ yakıcı olan ananası yumurta ile birlikte yemeniz gerekiyor. Sabah, öğle ve akşamları 2 dilim ananas (40 gramı geçmeyecek) 1 adet haşlanmış yumurta yemeniz gerekiyor. Ananas diyetinde yumurta yerine yoğurt veya kefir de kullanabilirsiniz.

Diyeti yaparken bunlara dikkat edin!

- Hızlı ve büyük lokmalar halinde yemek: Midedeki doyma hissinin beyne iletilmesi 20 dakika sürer. Bu süre içinde yeterince yesek de beyindeki açlık sinyali açık olduğundan yemeye devam ederiz. Bu da vücudumuzdaki yağ deposunun artması anlamına geliyor.

- Yemek yemeyerek zayıflama: Hiçbir şey yemeden zayıflamak mümkün olabilir fakat yağlarınızdan değil, kas ve vücudunuzdaki sudan kaybedersiniz.

Diyete ara verme: Diyete her ara verdiğinizde diyet yapmama isteği sizde daha çok yerleşecektir.

- Egzersize ara verme: Diyet sırasında yürüyüşleri aksatırsanız kilo vermeniz güçleşir.

- Bilinçsiz zayıflama ilacı kullanmak: Doktor önerisi dışında asla zayıflama ilacı kullanmayın.