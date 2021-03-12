Yumurta ananas diyeti! Bu beslenme diyetiyle 10 günde 8 kilo 2 günde 3 kilo verin

Şeyda Coşkun'un hızlı kilo verdiren diyet listelerini sizler için derledik. Gülben Ergen, Hacı Sabancı, Derya Baykal, Büşra Pekin, Sibel Can gibi ünlü isimlerinde zayıflamasını sağlayan Şeyda Coşkun diyetleri ile 10 günde 8 kilo yada 2 günde 3 kilo vermeniz mümkün. Haberimizde ayrıca Şeyda Coşkun diyetlerinin en popülerleri arasında yer alan Ananas ve Yumurta diyet listelerinin detaylarına ulaşabilirsiniz. Bir noktayı özellikle belirtelim. Hiç bir diyet tek başına hızlı kilo vermenizi sağlamaz. Kilo vermek istiyorsanız bu diyetlerle birlikte günde en az yarım saat yürüyüş ya da başka bir egzersizi listesinize dahil etmeniz gerekiyor. İşte fazla kilolardan hızlıca kurtulmak isteyenler için 3 farklı diyet programı: