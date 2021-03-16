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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de de kararlılık mesajı verdi. Bölgede Türkiye'nin karar verici konumda olduğunu söyleyen Erdoğan, "Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebi var. Kimin eli kimin cebinde belli değil" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Cumhurbaşkanlığı Külleyesi'nde yaptığı resmi ziyaret sonrasında basın toplantısı düzenledi.

"Bizimle ters düşeceğini düşünmüyorum"
Açıklamalarında Doğu Akdeniz'deki son durumdan da söz eden Erdoğan kararlılık mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlılığı devam etmektedir. Bu konuda çok ciddi açıklamaları Dışişleri Bakanımız yaptı. Bunun yanında Savunma Bakanlığımızın yaptığı açıklama yaptı. Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşeceğini düşünmüyorum" dedi.

"Kimin eli kimin cebinde belli değil"
Türkiye'nin bölgede karar verici olduğunu aktaran Erdoğan, "Şu anda atılan adımlar, bir geçici sanki yanlışlığın tezahürü gibime geliyor bana. Suudi Arabistan'ın da burada Yunanistan'la ortak tatbikat olayı söz konusu. Diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebi var. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Türkiye bölgede karar verici konumdadır" şeklinde konuştu.

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