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İstanbul Bakırköy'de süpermarkette silahlı soygun

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Bakırköy'de iki şüpheli, ellerinde silahlarla girdikleri süpermarketten bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

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İSTANBUL Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Pelinli Sokak'ta gerçekleşen olayda; bir süpermarkete giren 2 şüpheli, silahları kasiyerlere doğrultarak paraları vermelerini söyledi. Şüpheliler, kasadaki bir miktar parayı alıp kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, marketin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini birer birer izledi.

Polisin kaçan soyguncuları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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