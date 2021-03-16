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Beşiktaş'ta Aboubakar tedbir amaçlı oyundan alındı

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, Başakşehir maçının ilk yarısının sonunda yaşadığı sakatlık sonrasında tedbir amaçlı oyundan alındı.

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Beşiktaş, Başakşehir karşısında ilk yarıyı Aboubakar ve Vida’nın golleriyle 2-0 önde kapatırken, ilk yarının son anlarında sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar korkuttu.

Orta sahana yaşanan hava topu mücadelesi sırasında yerde kalan golcü oyuncu, sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında karşılaşmaya devam etti. Aboubakar’ın tedavisinin ardından ilk yarı tamamlanırken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, yıldız oyuncuyu riske etmemek için oyundan aldı. Herhangi bir sakatlığı olmamasına karşın bu futbolcuyu hafta sonunda oynanacak olan derbi öncesinde riske etmek istemeyen Sergen Yalçın, bu oyuncunun yerine ikinci yarıda oyuna Cyle Larin’i dahil etti.

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