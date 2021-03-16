Ahmet Davutoğlu'ndan "andımız" açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Danıştay'ın "andımız" kararıyla ilgili konuştu. Davutoğlu, andımızın tek parti döneminin tektipleştirici sloganı olduğunu söyleyerek ihtiyaç olmadığını iddia etti.Abone ol
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Danıştay'ın muhalefetin tepkilerine neden olan "andımız" kararıyla ilgili konuştu.
Twitter hesabından kararı değerlendiren Davutoğlu, İstiklal Marşı varken tek parti döneminin tektipleştiren sloganına ihtiyaç olmadığını söyleyerek karara destek çıktı.
İşte Davutoğlu'nun o tweeti;
Danıştay kararını verdi
Danıştay 8’inci dairesi, 19 Ekim 2018’deki kararıyla değişikliği iptal etmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kararı temyiz ederken, andın yeniden okutulmayacağı açıklanmıştı. Temyiz üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda görüşüldü.
Kurul, bakanlığın itirazını oyçokluğuyla kabul ederek Danıştay 8’inci Dairesi’nin yönetmeliği iptal eden kararını kaldırdı.
Karar sonrası, öğrenci andının okullarda yeniden okutulmasının önü de kapanmış oldu.