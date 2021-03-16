Beşiktaş Başakşehir Türkiye Kupası yarı final maçı golleri ve geniş özeti

Türkiye Kupası'nda normal süresi 2-2 biten ve uzatmalara giden maçta Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, tam 10 yıl sonra finale yükseldi. Kartal'ın gollerini 17'de Aboubakar, 22'de Vida ve 102'de Larin atarken; Başakşehir'in sayılarını 60'da Deniz Türüç ve 77'de Giuliano kaydetti. Beşiktaş, Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesinin kazananıyla finalde karşı karşıya gelecek.

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Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş, Başakşehir'i konuk etti. Normal süresi 2-2 tamamlanan mücadelede uzatmalar sonunda rakibini 3-2'lik skorla mağlup eden Kartal, adını finale yazdırdı.

Aboubakar ve Vida'nın ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Deniz Türüç ve Giuliano'nun gollerine engel olamayınca 90 dakika 2-2 beraberlikle tamamlandı. İlk uzatma devresinde dakikalar 102'yi gösterdiğinde Larin'in ayağından bulduğu golle skoru 3-2'ye taşıyan ve karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Kara Kartal, tam 10 yıl sonra finale yükseldi.

Son olarak 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başaran Beşiktaş, finalde penaltı atışları sonucunda o zamanki ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir'i eleyerek kupayı kazanmayı başarmıştı.

Maçtan önemli dakikalar

7. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta Welinton meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle hakem golü geçerli saymadı.

17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orta sahada rakibinin uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuzhan Özyakup'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Aboubakar, Tolga Ciğerci'den sıyrılarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

22. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan kullanılan köşe atışında Oğuzhan Özyakup topu ceza sahası dışında sol çaprazda bekleyen N'Koudou'ya gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Vida kafayla topu ağlara yolladı: 2-0

35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

39. dakikada sağ taraftan ceza sahasına gönderilen uzun topu kontrol etmek için kalesini terk eden Utku Yuvakuran sol tarafta meşin yuvarlakla buluşan Deniz Türüç'ü engelleyemedi. Deniz'in ortasında penaltı noktası üzerinden Visca'nın şutunda top üstten auta çıktı.

45+2. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol taraftan yapılan ortada arka direkte Ndayishimiye topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortaladığı topla ceza sahası girişinde buluşan Demba Ba'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

60. dakikada Visca'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert topu kaleci Utku Yuvakuran çeldi. Dönen topa Deniz Türüç bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

74. dakikada N'Koudou'nun soldan ortasında Larin arka direkte topa kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok çizgi üzerinde müdahale ettiği topu kornere gönderdi.

77. dakikada Medipol Başakşehir'in beraberlik golü geldi. Sağ kanattan Ömer Ali Şahiner'in yerden ortasında ön direkte Deniz Türüç şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı Giuliano'nun önüne bıraktı. Giuliano düzgün bir vuruşla skora dengeyi getiren golü kaydetti: 2-2

Karşılaşmada normal süre 2-2 sona erdi ve uzatmalara gidildi.

94. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta Aleksic ceza sahası içinde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

102. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ljajic'in soldan ceza yayına yerden gönderdiği topu Larin, düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 3-2

Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrılırken kupada finale yükselen ilk takım oldu.

Beşiktaş: 3 - 2 :Başakşehir

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 82 N'Sakala), De Souza, Ghezzal (Dk. 100 Hasic), Dorukhan Toköz (Dk. 82 Ljajic), Oğuzhan Özyakup (Dk. 62 Hutchinson), N'Koudou (Dk. 120+1 Necip Uysal), Aboubakar (Dk. 46 Larin)

Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Ponck (Dk. 106 Duarte), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye (Dk. 105+1 Mehmet Topal), Tolga Ciğerci (Dk. 90+2 Azubuike), Visca (Dk. 77 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 77 Giuliano), Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 77 Crivelli)

Goller: Dk. 17 Aboubakar, Dk. 22 Vida, Dk. 102 Larin (Beşiktaş), Dk. 60 Deniz Türüç, Dk. 77 Giuliano (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 44 Vida (Beşiktaş)