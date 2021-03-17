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Bağcılar'da balıkçı dükkanında patlama! Soruşturma başlatıldı

BAĞCILAR'da sabaha karşı balık satışı yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde hasar meydana geldi. 

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Olay Bağcılar, İnönü Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Caddesi üzerinde balık satışı yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüye uyanan vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası iş yerinde herhangi bir yangın çıkmadığını tespit etti.

Can kaybı ve yaralanma yok

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. Bir süre iş yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını tespit ettiği öğrenildi. İş yerinin kapalı olması nedeniyle patlamada yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Patlama sonrası balık tezgahına ait parçalar etrafa dağılırken, iş yerinde ise büyük çapta hasarın meydana geldi. Bu sırada haberi alan iş yeri sahiplerinin olay yerine gelerek itfaiye ve polis ekiplerinden bilgi aldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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