Canlı yayındaki iğrenç taciz olayı! O baba tutuklandı kız koruma altında

İZMİRde, sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayında 15 yaşındaki kızı İ.Y.'ye tacizde bulunup, uygunsuz sözler sarf eden ve dün gece Antalya'da yakalanan H.Y., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İ.Y. ise devlet korumasına alındı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yapılan canlı yayın sırasında, bir babanın kızına cinsel istismarda bulunup, uygunsuz sözler söylemesi üzerine harekete geçti. Bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmesinin ardından yapılan araştırmada, görüntülerde yer alan kişinin, İzmir'de yaşayan H.Y. olduğu belirlendi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

H.Y.'nin Antalya'da bulunduğunu tespit edilmesi üzerine emniyet birimleri şüpheliyi dün gece yarısı yakalayıp gözaltına aldı. H.Y., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Bakanlığın, H.Y. hakkında açılacak davaya da müdahil olacağı kaydedildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayında, 15 yaşındaki öz kızı İ.Y.'ye cinsel istismarda bulunan baba H.Y. ile ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 15/03/2021 tarihinde sosyal paylaşım sitelerinde H.Y. isimli şahsın, öz kızı olan ve video içeriğine göre, 15 yaşında olduğunu söylediği 29/05/2007 doğumlu mağdur İ.Y.’nin sırt, bel ve göğüs bölgelerine dokunarak istismarda bulunduğunun görülmesi üzerine resen soruşturmaya başlanılmıştır. Mağdur, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile koruma altına alınarak, geçici olarak yurda teslim edilmiştir. Akabinde mağdurun ve annesi olan A.Y.’nin beyanları alınmıştır. Şüpheli H.Y., 15/03/2021 günü Antalya ilinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmış olup 16/03/2021 günü SEGBİS sistemi ile yapılan sorgusu sonucunda, ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 16/03/2021."