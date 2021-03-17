Son ankette şaşırtan sonuçlar yeni partiler erken seçim yeni anayasa seçim barajı

Kamuoyu araştırma şirketi Konsensus'un şubat ayı anket sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanların yüzde 62.2’si “Seçimler zamanında yapılsın” yanıtını verirken, en büyük sorun işsizlik ve hayat pahalılığı olarak açıklandı.

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Murat Sarı’nın başkanı olduğu Konsensus’un şubat ayında yaptığı araştırma, siyasete ilişkin önemli ipuçları veriyor. Bilindiği üzere Konsensus'un İstanbul'da tekrarlanan yerel seçimlerde 23 Haziran öncesi son anketinde İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 50.2, Yıldırım'ın yüzde 48.1. olarak açıklanmıştı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dikkat çeken anket sonuçlarını köşe yazısında paylaştı.

Yeni partilere ihtiyaç yok

Mustafa Sarıgül partisini kurdu. Muharrem İnce’nin partisi gün sayıyor. Ümit Özdağ ise yeni parti kurmak için yola çıktı. Peki yeni partilere ihtiyaç var mı? Ankete katılanların yüzde 86.7’si “Yeni bir partiye ihtiyaç yok” diyor. “Var” diyenlerin oranı ise yüzde 13.3. Yeni parti kuranların dikkatini çekmek istedim.

Partisini değiştirir mi?

Bizde parti tutmak, siyasi kimliğin bir parçası. O nedenle parti değiştirmeye pek sıcak bakmıyoruz. “Partimi değiştirip yeni partiye oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 15.2 çıkıyor. Yüzde 54.4’ü ise “Yeni partilere oy vermem” diyor. Ama asıl bir veri var ki, yeni parti kuranların onları ikna etmesi gerekiyor: Yüzde 30.4’lük bir kesim ise “Belki veririm” safında.

Erken seçim olsun mu?

Muhalefet zaman zaman erken seçimi gündeme getiriyor ama halkımız pek oralı değil. Ankete katılanların yüzde 62.2’si “Seçimler zamanında yapılsın” yanıtını verirken, erken seçimi isteyenlerin oranı yüzde 37.8’de kalmış.

Seçim barajında şaşırtıcı sonuç

12 Eylül darbesinin ürünü olan yüzde 10 seçim barajının kaldırılmasını tartışıyoruz. Hem de 1983 seçimlerinden bu yana. Konsensus, halkımıza seçim barajını sormuş. Ama ankete katılanların yüzde 64.9’u, yüzde 10 seçim barajının korunmasını istiyor. AK Parti’de seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi eğilimi ağır basıyor ama anketten yüzde 5 çıkmış. “Yüzde 5 olsun” diyenler yüzde 16.1 olurken, “Yüzde 7 olsun” diyenler yüzde 6.6’da kalıyor.

Seçim barajının tamamen kaldırılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 8.3’e ulaşıyor.

Yeni anayasa

İktidar ve muhalefetin ayrı ayrı anayasa çalışmaları yaptığı bir dönemde anketten çıkan sonuç şaşırtıcı. Ankete katılanların yüzde 54.6’sı yeni anayasaya ihtiyaç olmadığı görüşünde. “Yeni anayasaya ihtiyaç var” diyenlerin oranı ise yüzde 45.4’te kalıyor.

En önemli sorun

Türkiye’nin çözülmesi istenen en önemli sorunu işsizlik ve hayat pahalılığı çıkıyor. Yüzde 58’le işsizlik ilk sırada gelirken, hayat pahalılığı yüzde 40’la ikinci sırada yer aldı. Onu yüzde 33’le eğitim takip etti.

“CHP çözer” diyenler yüzde 22.8

Ankete katılanlara aynı zamanda “Türkiye’nin en önemli sorununu hangi parti çözer” diye sorulmuş. İlk sırada AK Parti, ikinci sırada ise CHP geliyor. Ancak AK Parti’nin çözeceğine inananların oranı, “CHP çözer” diyenlerin oranından yüzde 22.8 daha fazla çıkıyor.

AK Parti diyenler yüzde 50.4 olurken, CHP diyenler yüzde 27.6 çıktı.

Muhalefetin kaybettiği nokta

Zaten muhalefetin sorunu burada başlıyor. Sorunlara rağmen halkımız muhalefeti çözüm mercii olarak görmüyor. “Benim sorunumu CHP çözer” diye düşünmüyor. Muhalefetin bu sorunu aşması ve kitlelere umut vermesi gerekiyor.

İfade özgürlüğü

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklandığı bir dönemde Konsensus’un anketinden çıkan ifade özgürlüğüne ilişkin veriler dikkatimi çekti.

Ankete katılanların yüzde 65.6’sı ifade özgürlüğünün olmadığına, yüzde 34.4’ü ise olduğuna inanıyor.

Din ve vicdan özgürlüğü

Laiklik gerekçesiyle partilerin kapatıldığı, başörtüsü yasağının yaşandığı günlerin içinden çıkarak geldik. O nedenle Konsensus anketine katılanların din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin verdiği yanıt beni şaşırttı. “Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğü var mı” sorusuna “evet” diyenlerin oranı yüzde 58.6 olurken, “yok” diyenler ise yüzde 41.4’te kalmış. Demek ki din ve vicdan özgürlüğü konusunda daha almamız gereken mesafe var.