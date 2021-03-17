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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le Manchester City çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Real Madrid, Atalanta'yı 3-1, Manchester City ise Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu, iki karşılaşmayla devam etti. İspanyol ekibi Real Madrid, 1-0 kazandığı maçın rövanşında İtalya temsilcisi Atalanta'yı ağırladı.

Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan maçın 34. dakikasında Karim Benzema, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı bu skorla kapatan Madrid ekibi, Sergio Ramos'un 60. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Atalanta'nın 83. dakikada Luis Muriel ile bulduğu gole bir dakika sonra Marco Asensio ile cevap veren Real Madrid, mücadeleyi 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Fransız forvet Benzema, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski  ve Raul Gonzalez'in ardından Devler Ligi'nde 70 gole ulaşan 5. futbolcu oldu.

İlkay Gündoğan yine boş geçmedi
Gecenin diğer maçında İngiliz ekibi Manchester City, Almanya'nın Borussia  Mönchengladbach takımını konuk etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle  Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanan mücadeleye hızlı başlayan Manchester City, 12. dakikada Kevin De Bruyne'ün golüyle 1-0 öne geçti.

Ataklarını sürdüren Manchester ekibi, 18. dakikada sezonun formda ismi İlkay Gündoğan ile ikinci golü buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Manchester City, ilk maçta olduğu gibi 2-0 galip gelerek çeyrek finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşları, bugün TSİ 23.00'te oynanacak  Chelsea-Atletico Madrid ve Bayern Münih-Lazio maçlarıyla tamamlanacak.

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