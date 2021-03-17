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Kocaeli'de boğazından silahla vurulup öldürüldü! Sebebi bakın ne

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de bir kişi, kendilerine ait araziye kurduğu barakada yaşayan şahıs tarafından boğazından silahla vurularak öldürüldü.

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Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sercan Tufan (30) isimli şahıs, ailesinin izni ile arazilerine baraka yapmasına izin verdiği Ali M. isimli şahsın yaşadığı barakaya geldi. Tufan, Ali M. isimli şahsa arazilerini boşaltmasını söyledi. Tufan ile Ali M. arasında barakada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali M. silahla ateş ederek Tufan’ı boğazından vurdu. Ali M. olayın ardından kamyonetini de barakanın önünde bırakarak kayıplara karıştı.

Barakaya gelen arkadaşı Tufan’ı kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tufan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine intikal polis ekipleri ve olay yeri inceleme evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Tufan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay yerine gelen Tufan’ın ailesi ve arkadaşları ise sinir krizi geçirdi. Ali M.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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