Fenerbahçe'de Erol Bulut için karar verildi!

Sezon ortasında teknik adam değişimine sıcak bakmayan Fenerbahçe yönetimi, camiadaki karamsar havayı sadece derbi galibiyetinin dağıtacağı görüşünde birleşti.

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Fenerbahçe’de hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçı her açıdan büyük önem taşıyor. Derbiden çıkacak skor hem sarı lacivertlilerin şampiyonluk yarışına devam edip etmeyeceğini hem de teknik direktör Erol Bulut’un durumunu belirleyecek.

Hürriyet'in haberine göre; geçen haftaki Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Bulut hakkında ortaya atılan ‘gönderilecek’, ‘istifa edecek’ iddialarına karşın Fenerbahçe yönetimindeki genel görüş, genç teknik adamla sezon sonuna kadar devam etme yönünde. Kulüpte yapılan değerlendirmede, Beşiktaş’ı mağlup etmenin ‘olmazsa olmaz’ koşul haline geldiği belirtilerek, camiadaki karamsar havayı sadece derbi galibiyetinin bozacağı görüşünde birleşildi.

Çok büyük baskı var

Teknik ekibi yenilenen ve 22 oyuncu transfer edilen takımdaki değişime dikkat çeken sarı lacivertliler şunları dile getiriyor: “Bu kadrodan ilk senesinde şampiyonluk beklemek büyük baskı yaratıyor. Olmadık anda yenen bir golden sonra ‘eyvah gene olmayacak’ endişesi üzerimize kara bulut gibi çöküyor.” Şampiyonluk baskısının bazen futbolcuları tanınmaz hale getirdiğini ifade eden yönetim kanadı, sezon ortasında teknik direktör değişikliği yapmayı düşünmüyor. Ancak Beşiktaş maçının kaybedilmesi şampiyonluk yarışına havlu atılması anlamına geleceği için her şey tersine dönebilir ve bu durumda kulüpte kartlar yeniden dağıtılır.