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Adana'da 280 bin TL zarar etti mezara gömüp başında dua etti: İşkence yaşamış gibi hissettim kendimi

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da 34 yaşındaki Bekir Binici, 700 kovanda bulunan binlerce bal arısı telef olunca, arılarını mezar kazıp gömerek dua etti.

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İlçeye bağlı Pirili Mahallesi'nde 7 yıldır arıcılık yapan Bekir Binici, önceki gün arı kovanlarını kontrol ettiğinde 700 kovanında bulunan arılarının yüzde 70'inin telef olduğunu gördü. Arı ölümlerine, çevredeki çiftliklerde kullanılan zirai tarım ilaçlarının neden olduğunu düşündüğünü aktaran Binici, 280 bin TL zarar ettiğini belirtti.

Daha önce de bazı arılarının öldüğünü ve yaptırdığı testler sonucu, ölüm nedeninin tarım ilaçları olduğunu öne süren Binici, "Emeklerim heba oldu. Bir insanın evladının öldüğünü duyduğu anki hissi yaşadım. Çok kötü bir his. İşkence yaşamış gibi hissettim kendimi. Onlar benim her şeyimdi. Artık bu zirai ilaçlar yüzünden arılarımızın ölmesi arıcının kaderi oldu. Her sene aynı durumla karşılaşıyoruz. Bu konuda destek ve çözüm bekliyoruz. Birileri ekmek kazanacak diye birileri ekmeğinden olmasın" dedi. Binici, telef olan arılarını mezar kazarak gömdü. Arılarının başında dua eden Binici, "Buraya sadece arılarımı gömmüyorum, umutlarımı ve hayallerimi de birlikte gömüyorum" diye konuştu.

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