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Süt sağmaya gitmişti! Aydın'da 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da 19 yaşındaki Yahya Dağcı isimli bir genç, ahırda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

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Yalınkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yahya Dağcı, kendilerine ait ahırdaki hayvanların makineyle sütünü sağarken akıma kapıldı. Yakınları tarafından bulunan gencin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Dağcı'nın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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