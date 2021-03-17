Süt sağmaya gitmişti! Aydın'da 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
AYDIN'da 19 yaşındaki Yahya Dağcı isimli bir genç, ahırda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.Abone ol
Yalınkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yahya Dağcı, kendilerine ait ahırdaki hayvanların makineyle sütünü sağarken akıma kapıldı. Yakınları tarafından bulunan gencin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Dağcı'nın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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