Hepsi sıfır kilometreydi! 7 lüks cip oyuncak araba gibi tarlaya savruldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre cipleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 7 cip hiç kullanılmadan perte çıktı. Devrilen tırdaki cipler kazanın etkisiyle oyuncak araba gibi tarlaya savruldu.

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında meydana gelen kazada E.K. idaresindeki 41 UZ 571 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

7 otomobil perte çıktı

Kaza sonrası tırda bulunan sıfır kilometre Nissan marka cipler oyuncak araba gibi tarlaya savrulurken 7 otomobil daha hiç kullanılmadan perte çıktı. Ayrıca devrilen araçlardan birinin üzerinde plaka olması dikkat çekti.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri inceleme başlattı.