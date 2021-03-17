BIST 1.584
DOLAR 7,51
EURO 8,94
ALTIN 419,03
HABER /  YEREL
ADV Türkiye'nin en çok tercih edilen beta glukanı

Antalya-Denizli kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

ANTALYA-Denizli kara yolunun, Korkuteli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi. 

Abone ol

Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde gece yağmaya başlayan kar, sabah saatlerinde etkisi artırdı. Yoğun yağış nedeniyle Korkuteli-Denizli kara yolunun 11. kilometresinden itibaren yol trafiğe kapandı. 

Bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

Jandarmalar, trafiği düzenlerken Karayolları ekipleri ise yolda tuzlama çalışması yapmaya başladı. 

Çok sayıda aracın beklediği kara yolunun, kar küreme çalışmaların ardından kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Boupendza transferinde Fenerbahçe'ye 7 rakip
Hepsi sıfır kilometreydi! 7 lüks cip oyuncak araba gibi tarlaya savruldu
Desteğini çekti! WhatsApp milyonlarca iPhone'da kullanılamayacak
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı
İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu! 8 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da 280 bin TL zarar etti mezara gömüp başında dua etti: İşkence yaşamış gibi hissettim kendimi
Bilim Kurulu toplanıyor! Vaka sayıları patladı hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri geliyor
Erol Bulut istifa edecek mi? Beşiktaş maçı öncesi flaş açıklama
Her 10 evden ikisinde aileler yoksulluk sınırı altında yaşıyor
İsrail Başbakanı Netanyahu: 4 ülkeyle daha normalleşeceğiz
Yorumlar