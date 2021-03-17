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Boupendza transferinde Fenerbahçe'ye 7 rakip

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Hataysporlu Aaron Boupendza'ya toplam 7 Premier Lig takımının talip olduğunu aktardı.

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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Hataysporlu Aaron Boupendza için birçok takım yarış halinde. İngiliz basını, Gabonlu golcünün 7 Premier lig ekibi tarafından istendiğini belirtti.

Haberde, Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Brighton, Wolverhampton, Newcastle ve West Ham'ın 24 yaşındaki forvetin peşinde olduğu kaydedildi.

''Fenerbahçe’nin almasını isteriz"
Hatayspor cephesi geçtiğimiz günlerde "Boupendza’yı Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin almasını isteriz" şeklindeki açıklama yapmıştı.

Transferi son anda yatmıştı

Rus ekibi Krasnodar, Gabonlu golcü için Hatayspor'a 8.5 milyon euro nakit, sonraki satıştan ise yüzde 20 pay teklif etmiş, ancak Boupendza gitmek istemeyince transfer gerçekleşmemişti.

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