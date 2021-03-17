Sağlık Bakanlığı rehberi güncelledi! 2 doz aşı olana karantina yok

Sağlık Bakanlığı, ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ni güncelledi. Güncellemede aşı sonrası için önemli bir karar verildi.

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‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ güncellendi. Bununla birlikte aşı ile ilgili flaş bir karar verildi.

Aşılama sonrası, daha önce laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmeyecek.

Ancak bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara, Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanacak.

Hürriyet'in haberine göre uzmanlar aşılanan kişilerin de virüs bulaştırabileceği yönünde görüş bildiriyor.

Son veriler ürküttü

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Mart 2021 Salı günü verilerine göre; son 24 saatte 158 bin 386 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 874 olarak kayda geçti. Toplam test sayısı 35 milyon 435 bin 502'ya ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, vefat sayısı 29 bin 623, ağır hasta sayısı 1474 oldu.