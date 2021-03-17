Erol Bulut yolcu! İşte Fenerbahçe’nin Joachim Löw planı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erol Bulut'la yolları ayırıp yeni sezonda takımı Joachim Löw’e emanet etmeyi planlıyor. Ali Koç, Alman hocanın eski öğrencisi Tayfun Korkut’u da teknik ekibe dahil etmek istiyor.

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Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Gençlerbirliği yenilgisi, Erol Bulut'un kredisini tüketti. 46 yaşındaki çalıştırıcının bileti kesildi. Sadece, yolların Beşiktaş derbisinden önce mi yoksa sonra mı ayrılması konusunda karar verilmedi. Diğer yandan teknik adam adayları da belirlendi.

Ali Koç, Löw'e sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de yönetimin büyük bölümü, artık takımın uluslararası çapta, kendini kanıtlamış bir isme emanet edilmesi gerektiği görüşünde. Başkan Ali Koç da bu fikre sıcak bakıyor. 3 senelik başkanlık döneminde bir türlü beklediği başarıyı yakalayamayan Koç, Fenerbahçe'nin başına tartışma yaratmayacak bir ismi getirmek istiyor. Löw'ün daha önce Fenerbahçe'de çalışmış olması, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmış olması, dünyaca ünlü teknik adamın isminin ön plana çıkmasını sağladı.

EURO 2020 öncesi gelmesi imkansız gibi

Fanatik'in haberine göre; Löw'ün EURO 2020 öncesi gelmesi imkansız gibi görünüyor. Almanya Futbol Federasyonu'nun, 61 yaşındaki çalıştırıcıya sezon sonuna kadar Fenerbahçe ve Milli Takımı'ı birlikte çalıştırması konusunda izin vermesi beklenmiyor. Bu nedenle Löw ile anlaşma sağlanması halinde, sezon sonuna kadar takımı başka birine emanet etmek gerekecek. Emre Belözoğlu her ne kadar istemese de ilk teklif yine de kendisine yapılacak. Kabul etmemesi halinde ise geçen sezonun son bölümünde olduğu gibi Fenerbahçe Akademi Koordinatörü Tahir Karapınar ismi gündeme gelebilir.

Tayfun Korkut yardımcısı olacak

Takvim'de yer alan diğer detay ise şu şekilde; Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcusu Tayfun Korkut'la görüştüğü öğrenildi. Başkan Ali Koç'un genç hocayı Löw'ün yardımcısı yapmak istediği belirlendi. Ancak Bulut sezon bitmeden gönderilirse bu kez Korkut'a, "Sezon sonuna kadar 1. adam ol" denilecek.