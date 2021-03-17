BIST 1.585
DOLAR 7,51
EURO 8,93
ALTIN 418,84
HABER /  YEREL
ADV Türkiye'nin en çok tercih edilen beta glukanı

İzmir'de eşini o halde görünce bağırmaya başladı! Mektup bırakmış

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de 61 yaşındaki Mesut Ş. evinin garajında kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

Abone ol

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Poyracık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve ilaç tedavisi gören Mesut Ş., eşinin evde olmadığı, oğlunun da uyuduğu sırada evinin garajında kendisini iple astı. Eve dönen eşi Hatice Ş., eşini ipe asılı halde görünce bağırmaya başladı. Annesinin sesini duyunca panikleyen ve dışarı çıkan Gökhan Ş. ise eline aldığı baltayla ipi keserek babasını bulunduğu indirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mesut Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Mesut Ş.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, jandarma ekiplerince evde yapılan incelemede bir mektup bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Trabzon'da gören 'nasıl yaptın' diye soruyor! Hayalini 50 bin liraya yaptı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum'dan belediyelere kentsel dönüşüm sitemi! Sadece 23 tanesi dönüş yaptı
Antalya-Denizli kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
Hepsi sıfır kilometreydi! 7 lüks cip oyuncak araba gibi tarlaya savruldu
Nurdağı Belediye Başkanı covid-19'a yakalandı! Son durumunu açıkladı
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı
Süt sağmaya gitmişti! Aydın'da 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu! 8 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da 280 bin TL zarar etti mezara gömüp başında dua etti: İşkence yaşamış gibi hissettim kendimi
Bilim Kurulu toplanıyor! Vaka sayıları patladı hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri geliyor
Erol Bulut istifa edecek mi? Beşiktaş maçı öncesi flaş açıklama
Yorumlar