Korona salgını büyüyor 14 ilde karantina başladı! İşte karantinaya alınan yerlerin tam listesi
Gevşeme kararlarının ardından koronavirüs vaka sayısı günlük 15 bini geçti. Mutasyon virüsler de yayılmaya başladı. Vakalardaki korkutan artışın ardından 14 şehirden peş peşe karantina kararları geldi. İşte o şehirler ve köyler...
Türkiye bir yandan normalleşmeye dönerken bir yandan da artan vakaların önüne geçmeye çalışıyor. Günlük vaka sayısı 15 binin üzerine çıkarken, Risk Haritası'nda 'Çok Yüksek Riskli' yani 'Kırmızı' olan şehirlerin sayısı da 17'den 26'ya yükseldi. Ülke genelinde denetimler sıklaştırılırken Türkiye'nin değişik bölgelerinden üst üste karantina haberleri geliyor... İşte son 24 saatte 11 ilde karantinaya alınan yerler...
Eğitime ara verildi, sınavlar iptal, pansiyon kapatıldı
Trabzon'da Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Bostancı Mahallesi’ndeki Trabzon Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, bazı öğrencilerde Covid-19 belirtileri görülmesi üzerine, eğitime ara verildi. Liseye ait öğrencilerin kaldığı pansiyon ise karantinaya alındı. Ortahisar Kaymakamlığı, lisedeki sınavlara da ikinci bir emre kadar ara verildiğini duyurdu.
Aksaray'da 2 köy yarından itibaren karantinaya alınacak
Aksaray'da merkeze bağlı Sevinçli ve Gözlükuyu köylerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak. İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Sevinçli ve Gözlükuyu köylerinde yarın saat 08.00'den 22 Mart Pazartesi günü 08.00'e kadar giriş çıkışların yasaklanmasına ve 5 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildiği belirtildi.
Aynı okul ikinci kez karantinaya alındı
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre ara verilen eğitim öğretimde, geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitimin yeniden başladığı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılcapınar Ortaokulunda iki öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı. Test sonucu sonrası okul karantinaya alınarak, Cuma gününe kadar eğitim öğretime ara verildi. Diğer yandan ilçe merkezinde yer alan iki ayrı okulda da iki öğrencinin korona virüs testi pozitif çıkması sonrası okullardaki iki sınıf karantinaya alındı. Okullarda güvenlik amaçlı tedbirlerin artırıldığı öğrenildi.