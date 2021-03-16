Korona salgını büyüyor 14 ilde karantina başladı! İşte karantinaya alınan yerlerin tam listesi

Aynı okul ikinci kez karantinaya alındı

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre ara verilen eğitim öğretimde, geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitimin yeniden başladığı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılcapınar Ortaokulunda iki öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı. Test sonucu sonrası okul karantinaya alınarak, Cuma gününe kadar eğitim öğretime ara verildi. Diğer yandan ilçe merkezinde yer alan iki ayrı okulda da iki öğrencinin korona virüs testi pozitif çıkması sonrası okullardaki iki sınıf karantinaya alındı. Okullarda güvenlik amaçlı tedbirlerin artırıldığı öğrenildi.