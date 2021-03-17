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Gaziantep'te vaka sayısı fırladı vali Davut Gül uyardı

Anadolu Ajansı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki vaka sayılarının bir ay içinde yüz binde 27'lerden 67'lere geldiği belirterek, "Kurallara uyduğumuzda bir hafta, on gün içerisinde çok çabuk eski rakamlara dönebiliriz. Bu da kişisel tedbire bağlı." dedi.

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İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" Gaziantep'te uygulanıyor.  

Vali Davut Gül beraberindeki Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'la Gaziantep Kalesi civarında denetim gerçekleştirdi. 

Gül, gazetecilere, Gaziantep'te 8 bin kişinin denetim faaliyetlerine katıldığını söyledi.

Esnafı ziyaret ederek, tedbirler hakkında bilgi verdiklerini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Tedbirlere uyulduğu zaman vaka sayıları hızla düşüyor, uyulmadığında ise artıyor. Bir ay içerisinde vaka sayılarında yüz binde 27'lerden 67'lere çıktık. Kurallara uyduğumuzda bir hafta, on gün içerisinde çok çabuk eski rakamlara dönebiliriz. Bu da kişisel tedbire bağlı. İsteğimiz ticari hayatın herhangi aksamaya uğramaması, sürecin kontrollü bir şekilde devam etmesi, aşıların etkisini göstermesi. Koronavirüsün etkisini kaybetmesi belli bir zaman alacak. Hayatın devam etmesi gerekiyor. Her şeyi kararında ve  kontrollü yapacağız. Vatandaşlara da bunları hatırlatıyoruz."

Gül, denetim çalışmaları sırasında vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek, kurallara uymaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

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