Düzce'de 59 yıldır bu işi yapıyor! Haftada 1 tane üretiyordu gece gündüz çalıştı

Mesleğini babasından öğrendiğini söyleyen İrfan Hadkatoğlu, "Bizim baba mesleğimiz. 1955 senesinde babam bu işe başladı. Ondan sonra biz devam ettirdik. Ben de bu mesleğe 1964 senesinde başladım. Ortaokulu bu yüzden bıraktım. O zamanlar at arabaları çok revaçtaydı. Hızlı gelişiyordu. O zamanlarda her hafta 1 araba yapıyorduk." dedi.