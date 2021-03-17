Düzce'de 59 yıldır bu işi yapıyor! Haftada 1 tane üretiyordu gece gündüz çalıştı
DÜZCE'de yaşayan 75 yaşındaki İrfan Hadkatoğlu 59 yıldır mesleğini yapmaya devam ediyor.
Düzce'de 1980 yılı öncesinde revaçta olan ve düğüne, bayrama, pazara gitmek için kullanılan, özellikle manifaturacıların da nakliye aracı olarak kullandığı at arabalarına olan ilgi, traktörlerin piyasaya girmesiyle azaldı. Düzce'de at arabası yapımıyla uğraşan İrfan Hadkatoğlu, 16 yaşında başladığı mesleğini sürdürmeye devam ediyor.
Bugün 75 yaşında olan Hadkatoğlu, 1997 yılında dükkanını kapatmasının ardından, evinin bahçesine kurduğu küçük atölyede hobi olarak at arabası yapımına devam etti.
Bir at arabasının tüm parçalarını el emeği ile yapan Hadkatoğlu, babasından öğrendiği mesleğinin kendisinden sonra devam etmeyeceğini söyledi.
Mesleğini babasından öğrendiğini söyleyen İrfan Hadkatoğlu, "Bizim baba mesleğimiz. 1955 senesinde babam bu işe başladı. Ondan sonra biz devam ettirdik. Ben de bu mesleğe 1964 senesinde başladım. Ortaokulu bu yüzden bıraktım. O zamanlar at arabaları çok revaçtaydı. Hızlı gelişiyordu. O zamanlarda her hafta 1 araba yapıyorduk." dedi.