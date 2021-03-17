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Baharı beklerken sürpriz! Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

ANKARA'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabahleyin yerini kar yağışına bıraktı. Kar etkisini kentin birçok noktasında göstermeye başladı.

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Ankara'da gece saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Dikmen, Keklikpınarı, İncek ve Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

"Gerekli çalışmalar başlamıştır"

​Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece saat 4 sularından itibaren kentimizde kar yağışı beklenmektedir. Mesai arkadaşlarımız teyakkuz halinde olup gerekli çalışmalara başlamıştır" ifadelerini kullandı.

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