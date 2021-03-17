Sinan Engin'den Kuşadası Belediyesi'ne ziyaret

Beşiktaş'ın yanı sıra bir dönem Kuşadasıspor'da da forma giyen ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer'i makamında ziyaret etti.

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Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Beşiktaş'ın yanı sıra bir dönem Kuşadasıspor'da da forma giyen ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer'i makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Sinan Engin, Başkan Vekili Özer'e siyah-beyazlı formayı giydiği dönemdeki güzel anılarından bahsetti. Görüşmede koronavirüs pandemisinin futbola etkileri de konuşuldu.

Başkan Vekili Özer'e Kuşadasıspor'da kiralık olarak forma giydiği 1988-1989 sezonundaki güzel anılarını anlatıp, siyah-beyazlı ekibi yeniden profesyonel ligde görmek istediğini söyleyen Sinan Engin, Kuşadası'nın Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden biri olduğunu belirtti.

''Herkesin taşın altına elini sokması ve kenetlenmesi gerekiyor"

Sinan Engin, "Ben Kuşadasıspor'da oynarken nüfusu bu kadar kalabalık değildi. Aradan geçen zamanda Kuşadası çok büyüyüp gelişti. Bir semt takımının üst liglerde mücadele etmesi o ilçenin ekonomik açıdan kalkınmasına çok büyük katkı sağlar. Bu nedenle Kuşadası'ndaki herkesin kulübün eski günlerine dönmesi için taşın altına elini sokması ve kenetlenmesi gerekiyor" diye konuştu.