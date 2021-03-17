Dolar, euro ve altın ne durumda? Piyasalar faiz kararına kitlendi

Dolar/TL 7.5 civarında dalgalı bir seyir izlerken piyasalar bugün Fed'in faiz kararı, yarın ise Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandı.

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Türkiye piyasası kapanışı ardından açıklanacak Fed kararında ABD tahvil getirilerinde yaşanan sert yükselişe ilişkin açıklamalar takip edilecek. ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde tarihi düşük seviyelerdeki tahvil getirilerinin yükselişe geçmesi TL’nin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan para birimlerinde değer kaybı yaratmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda enflasyonda yükseliş beklentileri merkez bankalarından faiz artış beklentilerini beraberinde getiriyor. Pandemi nedeniyle ekonomilerin henüz toparlanamadığı bir dönemde gelişmiş ülkelerden faiz artışı ihtimali ise piyasalarda satış baskısı getiriyor.

Hazine Pazartesi günü 7 yıl vadeli değişken faizli ve 10 yıllık gösterge tahvilleri, dün ise 2 ve 5 yıllık gösterge tahvilleri yeniden ihraç etti. Hazine bu hafta yaklaşık 7 milyar TL’si piyasadan 8.3 milyar TL borçlandı.

Hazine bu ay toplam 29 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 23.5 milyar TL’si piyasadan 31.2 milyar TL iç borçlanma öngörüyor. Önümüzdeki hafta da 4 borçlanma gerçekleştirilecek.

Asya borsaları Fed’in para politikası kararı öncesinde ABD borsalarını takip ederek geriledi. Yatırımcıların dikkati ise toplantıdan gelebilecek ABD’de para politikasının tahminlerden hızlı normalleşmesine yönelik ipuçlarına çevrildi.

Dolar diğer başlıca para birimleri karşısında değer kazanırken yatırımcılar Fed’in faiz artırımına mı gideceği yoksa ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin daha da yükselmesine müsaade mi edeceğini yakından takip ediyor.

Faiz konusunda ipuçları takip edilecek

Para politikası kararıyla birlikte ekonomi hakkındaki tahminlerini de güncelleyecek olan Fed'in corona virüsü aşılarının ve 1.9 trilyon dolarlık yeni yardım paketinin ardından son yılların en hızlı ekonomik büyümesi tahmininde bulunması bekleniyor. Yatırımcılar toplantıda faizlerin 2023 yılında yani açıklanandan daha önce artırılıp artırılmayacağına yönelik verebileceği ipuçlarını yakından takip ediyor. Dolar endeksi tahvil getirilerinin rüzgarını arkasına alarak 91.908 seviyesini gördü. Dolar/TL bu yıl 6.90'a kadar gerilemiş ancak sonrasında ekonomi politikalarının sürekliliğine ilişkin endişeler ve küresel tahvil getirileri kaynaklı satış baskısıyla yönünü yukarı çevirmişti. 6.90 seviyesinden başlayan yükselişle birlikte geçen hafta dolar/TL'de görülen en yüksek seviye 7.7840 olmuştu. Kur geçen haftayı ve dün günü 7.50'nin hemen üzerinde tamamladı.

PPK toplantısı bugün, karar yarın

Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün başlayacak ve yarın 14.00’te sonuçlarını açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 100 baz puan artırması bekleniyor.

Enflasyonun şubatta tahminlerin üzerinde artması ve TL’nin şubat ortasından beri yüzde 10’a yakın değer kaybetmesinin ardından faiz artış beklentileri belirginleşmiş durumda. Reuters anketine katılan 20 kurumun 19’u politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 17’den yüzde 18’e artacağı yönünde.

Bankacıların verdiği bilgiye göre piyasadaki fiyatlama da 85-115 baz puan arası faiz artışına işaret ediyor.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini, önümüzdeki aylarda enflasyonda artış yaşanacağı için bu oranın daha da düşeceğine dikkat çekiyorlar.

Enflasyon beklentileri

Beklenti anketinde de yıl sonu için enflasyon beklentisinin 31 baz puan, 12 ay sonrası için 11 baz puan ve 24 ay sonrası için 15 baz puan arttığını gösterdi. Beklenti anketi verileri TCMB’nin yıl sonu için belirlediği yüzde 9.4 enflasyon tahmini ve hedefine ancak 12-24 ay arası bir vadede ulaşılabileceğini de gösteriyor.

Takip edilen gelişmeler

ABD ve AB ile ilişkiler, mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, lokallerin dövizden TL’ye dönme konusunda belirgin bir eğilim göstermemesi son dönemde TL’yi negatif ayrışmaya götüren ve takip edilen gelişmeler arasında öne çıkıyor.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra ABD tahvil getirilerindeki yükselişle son dönemde 300 baz puanın üzerinde seyrediyor.

Borsa

Ak Yatırım Araştırma Bölümü tarafından hazırlanan analizde BIST100’ün dün yatay açılışın ardından yukarı yönlü kareket ettiği belirtilerek, “Kapanış 1570 seviyesinde gerçekleşti.

Endekste geçiş bölgesi olabileceğini düşündüğümüz 1570-1600 bandının alt sınırına gelinmiş durumda. Bir süredir kısa periyot için vurguladığımız iyimserliğin bir miktar daha güçlendiğini belirtebiliriz.

BIST’te 1570-1600 bandını ana direnç olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Aşılması endekste yeni ve güçlü bir yukarı trendin habercisi de olabilecektir.

Bu aşamada kısa periyot için 1550/20 destek bölgesi üzerindeki hareketin korunmasına bağlı olarak iyimserliğin devam ettiğini ve 1580-1600 bandının gündemde olduğunu düşünmeye devam ediyoruz.

Bandın aşılması durumunda BIST için bir sonraki aşama 1625/50 bölgesi olabilecektir. BIST100’de 1550/40-1520-1505-1490 destek, 1580-1600/25-1650 direnç olarak belirtilebilir.” denildi.

Dolar

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan bültende şu ifadelere yer verildi:

İçerisinde bulunduğumuz haftaya 7.53 seviyelerinde başlangıç yapan dolar/TL, ABD kanadında hazine tahvil faiz oranlarındaki hareketlerin bir miktar denge bulması ile birlikte aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi.

Bu hareketler ile birlikte parite 7.46 seviyelerini test etti. Geçen günlerde ve haftalarda ABD kanadında hazine tahvil getirilerindeki sert yükselişler gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmuş ve küresel risk algısını da değiştirmişti.

Bununla birlikte yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir araya gelecek ve bu toplantı yakından takip edilecek. Piyasalardaki beklentiler bankanın bu toplantı sonrasında 100 baz puanlık faiz artırım yoluna gidebileceği yönünde ağırlık kazanmış durumda.

Dolar kurunu teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 7.55153 – 7.61192 – 7.66578 seviyeleri direnç noktaları olarak 7.42798 – 7.–2982 – 7.21413 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Altın

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi: Günlük grafikleri baz aldığımızda 8 üssel ortalama olan 1728 üzerinde fiyatlamaların oluştuğunu takip ediyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın oluşması ile ilk olarak 1747 ve ardından çok daha önem verdiğimiz 1764 dirençlerinin test edilme ihtimali canlı kalacaktır.

Özelikle 1764 direncinin aşılmasını sağlayan fiyatlamalarda 1790 ve 1820 dirençlerini takibe almaya başlayacağımızı not edelim. Bunun yanında 1728 üzerinde kalıcılığın sağlanamaması durumunda 1700 ara desteği ile 1675 seviyesini izliyor olacağız.